Quatre detinguts a Montpeller per preparar un atemptat suïcida a París

Quatre persones han estat detingudes aquest divendres pels serveis antiterroristes francesos a la ciutat de Montpeller, al sud de França, per preparar presumptament un atemptat suïcida a París , segons informen els mitjans gals. Els detinguts són tres homes i una dona. Aquesta última, una adolescent de 16 anys, volia cometre un atemptat suïcida amb una armilla bomba a un punt turístic de París, segons informa la cadena LCI, si bé la cadena BFMTV apunta al fet que el presumpte suïcida seria un dels homes.

Pel que fa als tres homes, un d'ells era la parella de l'adolescent, mentre que un altre havia estat qui havia donat les ordres per atemptar i el tercer n'és considerat còmplice. Tots ells estan sota detenció provisional durant 96 hores, mentre prossegueix la recerca. A l'apartament on s'han fet les detencions els investigadors han trobat 71 grams de TATP, un potent explosiu i un laboratori per a la fabricació d'aquesta substància.