El fiscal del 9-N: "Aquest judici també és democràcia"

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha assegurat aquest matí, durant el judici pel 9-N, que "aquest judici també és democràcia" i ha argumentat que "la democràcia és moltes més coses de les que s'han dit aquí", en referència al fet que els encausats han declarat que el procés participatiu del novembre de 2014 va ser una expressió democràtica. Durant la seva intervenció final, Ulled també ha volgut deixar clar que la fiscalia "no depèn del govern espanyol i no hem rebut cap indicació per part seva". Alhora, s'ha mostrat contundent assegurant que ell "no ho hagués consentit, entre d’altres coses perquè la Constitució no ho permet".

El fiscal d'aquest judici pel 9-N, que quedarà vist per sentència avui, ha volgut assegurar que "tan democràtic serà aquest tribunal si condemna com si absol", tot i que ha reconegut que ell vol es condemni a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau: "Jo espero que siguin condemnats, que per això estem aquí". Ulled també ha explicat que "ja està bé de tot el que s’està organitzant al voltant d’aquest judici!", i ha destacat que "democràcia no és només votar". Finalment, ha conclòs assegurant que "no es pot contraposar democràcia i Estat de dret".

"No s'està jutjant la voluntat popular"

Abans de tot això, Ulled ha dit que "no s'està jutjant la voluntat popular en la causa contra Mas, Ortega i Rigau per la consulta del 9-N. "Per molt que es repeteixi un cop darrere l'altre, no és la veritat", ha assegurat i ha insistit que l'objecte del judici és esbrinar si el Govern va desobeir i va continuar amb la seva activitat administrativa per al 9-N malgrat la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta.