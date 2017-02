Hipoteca a tipus fix, el ganxo de la banca per a clients porucs

La gran baixada històrica del principal indicador hipotecari, l’Euribor, ha fet que el debat entre hipoteca a tipus fix o variable s’intensifiqui. Actualment, el 90% de les hipoteques de l’Estat són variables perquè era l’opció més rendible pels bancs , ja que fins fa poc temps l’Euribor estava molt alt. De fet, les hipoteques a tipus fix gairebé no s’oferien perquè als bancs no els interessava. Però, amb la dràstica baixada de l’indicador hipotecari, la banca està començant a oferir-les, amb interessos més alts, per atraure la gent utilitzant el discurs de la ‘por’ amb una possible pujada de l’indicador. Les xifres parlen per si soles. La contractació d'hipoteques a tipus d'interès fix creix a un ritme històric. Durant el tercer trimestre del 2016 ha suposat el 28,67% dels nous crèdits hipotecaris .

Amb aquests números, la idea d’embarcar-se en una hipoteca és més atractiva. Amb l’indicador en negatiu, els interessos a pagar per la compra d’un habitatge són molt baixos. La mitjana històrica de l'Euribor es troba al 2,869%. Però, per contra, ens trobem amb una pujada progressiva del preu dels habitatges, un senyal de la recuperació del sector immobiliari des del seu enfonsament el 2008.

Fix o variable?

Si vols dormir tranquil a la nit i saber que sempre pagaràs la mateixa quota, passi el que passi amb els tipus d’interès, la hipoteca a tipus fix és la millor solució. L’inconvenient? Són bastant més cares perquè el risc l’assumeix el banc. Si l’Euribor segueix amb la tendència actual, el banc guanya diners però si torna a pujar a nivells de fa vuit anys, la banca perd.

Per contra, la hipoteca variable és més inestable però la quota mensual, de moment, serà bastant més baixa. El seu problema és la incertesa que genera perquè no saps què passarà el dia de demà. Actualment, la variable és la que tots els experts recomanen als consumidors, ja que no es preveu que l’Euribor, en els pròxims anys, pugi als nivells del 2008.

La mitjana històrica de l'Euribor es troba al 2,869%

L’expert en productes financers i membre de iAhorro Antonio Gallardo explica a El Món que “en els pròxims 15 anys no veurem una gran pujada de l’Euribor. L’Estat espanyol segueix estancat i té un creixement molt petit. És molt probable que amb una hipoteca a 40 anys, durant els primers 15 l’Euribor estigui per sota de l’1%.

Segons Gallardo, el 2017 serà un any difícil perquè “els problemes polítics frustren les expectatives econòmiques”. “Si no hi ha res estrany en les eleccions a Alemanya, Holanda o França, veurem que el Banc Central Europeu demanarà més esforços fiscals, però no monetaris”, assenyala l’economista. Per tant, els màxims als quals es va arribar el 2008 seran difícils de veure en una hipoteca a 25 a 30 anys.

| Europa Press

Per aquest motiu, el president d’ADICAE (Associació d'Usuaris de Bancs Caixes d'Estalvis i Assegurances) manifesta a El Món que a l’hora de contractar una hipoteca “és molt important tenir estalviat una part per no endeutar la totalitat del cost de l’habitatge”. A més, també recomana mirar-se “el sistema d’amortització, el diferencial i l’índex de referència que ens apliquen”.

Per què pugen els tipus d’interès?

“El preu dels diners augmenta com a mesura de control de preus. Si hi ha una inflació molt alta, es puja els tipus d’interès com a estímul per parar-la”, argumenta Gallardo, i afegeix que “si tinc un tipus d’interès del 0%, és millor comprar coses i no deixar els diners al banc. En canvi, és més rendible deixar els diners en un dipòsit si el tinc al 2%".

"Si hi ha una inflació molt alta, es puja els tipus d’interès com a estímul per parar-la”

Per exemple, com els Estats Units estan creixent molt econòmicament, els tipus d’interès pugen. “Allà necessiten refredar l’economia, aquí el que es necessita és escalfar-la. Si aquí baixes els tipus d’interès, els préstecs seran més barats i el consumidor voldrà comprar”, assenyala.

Nou Euribor

En poc temps, l'Euribor a 12 mesos variarà la base sobre la qual es calcula. L’actual s’obté mitjançant estimacions, però el nou Euribor es calcularà en funció de transaccions reals. L'objectiu d’aquest canvi és aconseguir que l'índex hipotecari sigui més transparent i eviti fraus de manipulació com els que es creu que han succeït en els últims temps.