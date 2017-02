| ACN

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha condemnat a 9 anys de presó per delictes de prevaricació, malversació i suborn l’exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez per arreglar contractes per a l’organització del pavelló de Fitur amb empreses de l’entramat ‘Gürtel’ entre els anys 2005 i 2009. En la mateixa sentència es condemna a 13 anys de presó als responsables de les empreses, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez ‘El Bigotis’ així com al cap de gabinet de la conselleria de Turisme, Rafael Betoret, condemnat a 6 anys de presó. La decisió judicial d’aquest primer judici del ‘cas Gürtel’ absol l’exconsellera de Turisme Angélica Such, per a la qual es demanaven 10 anys d’inhabilitació, i a l’excap del servei d’infraestructures turístiques Juan Bover.