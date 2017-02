Antón Losada, sobre el judici del 9N: “És un malson”

per Alèxia L. Ferret

per Alèxia L. Ferret 12/02/2017

| Youtube El periodista i politòleg gallec Antón Losada lamenta en declaracions a El Món que el 9-N hagi acabat en un judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per posar les urnes. Losada defineix el que ha passat aquesta setmana com “un malson”. “Em sembla tot surrealista, si això estigués passant a França o Itàlia, no m’ho creuria”, assenyala.











En aquest sentit, l’exsecretari general de Vicepresidència i Relacions Institucionals de la Xunta assegura que hi ha “una gran majoria de ciutadans de Catalunya i també de fora que creuen que s’ha forçat al límit l’ordenament penal per convertir un assumpte polític en un problema penal”. “Aquest judici té un cost molt gran per a les institucions i per a la justícia, un element clau d’un sistema democràtic”, insisteix. “Em sembla tot surrealista, si això estigués passant a França o Itàlia, no m’ho creuria” “Aquest judici és un altre test d’estrès per a un sistema institucional que està molt desgastat. La gent té la percepció que les institucions s’utilitzen amb massa freqüència per perseguir aquells que no ens agraden”, lamenta, i afegeix que “a partir d’ara, només es pot anar a pitjor”.