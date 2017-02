per Europa Press

per Europa Press 10/02/2017

| B.V. L'expresident de la Generalitat Artur Mas, ha afirmat aquest matí abans d'entrar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l'última sessió del judici del 9N que no hi ha base per a considerar la consulta un delicte: "Si posar les urnes és delicte i escoltar la gent és delicte, malament anem".











En declaracions als mitjans a les portes del Palau de Justícia, Mas, que ha arribat amb la seva esposa, Helena Rakosnik, ha dit que considerar delicte el 9N "és tremendament forçat". Ha assegurat: "Durant el judici hi ha hagut testimonis suficientment potents com per fer revisar dràsticament aquesta petició del fiscal, però ell s'entesta, té dret a fer-ho, intentarem avui en l'últim dia contrarrestar les seves posicions".