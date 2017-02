BMW 220d Cupè: Maquinària refinada

L’interior també estrena quadre de comandaments. Dibuixa una consola central orientada cap el conductor que acull un volant esportiu multifunció folrat en pell. Els seients enbolcallants acompanyen una nova palanca de canvi. El conjunt es veu més gran i fa la sensació que presenta quotes més generoses, especialment al darrera. L’habitacle, amb la sobrietat que caracteritza la marca, guanya en accessibilitat. La casa diu que compta amb 6 mm. més al davant i 21 mm. suplementaris a l’alçada de les cames dels passatgers posteriors però, sigui com sigui, la veritat és que no costa pas massa aconseguir que quatre adults s’hi acomodin per afrontar un viatge en règim d’autèntic confort. Els 20 litres extra que també diu que hi ha al maleter (390 litres en total) i una boca de càrrega més generosa confirmen la nostra sensació. I si fa falta, encara podrem plegar els respatllers de la segona filera en proporcions 40/20/40 si abans hem abonat a banda aquesta opció no ve de sèrie. A nosaltres ens ha agradat especialment el bon treball realitzat en matèria d’aïllament i el perfil aerodinàmic del cotxe, que reduexien la remorositat a la mínima expressió.

Les suspensions estan a l’alçada. Controlen bé el gronxament lateral de la carrosseria sense penalitzar el confort. Filtren les irregularitat amb eficàcia i complementen exquisidament el tacte de la direcció i el canvi. L’arrapament del conjunt proporciona tranquil·litat en els itineraris més ratoners i les reaccions son molt neutres. Mecànicament, declara 184 CV, passa de 0 a 100 km /h en 5.7 segons i anuncia puntes “autolimitades” per sobre dels 200 km/h. Fa servir la tecnologia TwinPower Turbo i es comercialitza en tres nivells d'equipament i acabat. Totes amb climatitzador bizona i llandes de 16 polzades. La nostra unitat de premsa duia, a més, la sensacional caixa automàtica/seqüencial de 8 velocitats ZF i el paquet esportiu M amb el kit de carrosseria específic, llandes de 17 polzades i el Driving Control (un dispositiu que desactiva el control de tracció i deixa el d'estabilitat latent per poder testar millor els límits del conjunt). Aquest acabat topall de gamma permet endurir el sistema d’esmorteïments i el tacte de la direcció en tres nivells diferents de registre. Però hem de dir que el centre de gravetat baix, l’excel•lent coeficient aerodinàmic d’aquest model (Cx de 0,29) i l’afinadíssim repartiment de pesos 50:50 entre els dos eixos arrodoneixen tant la proposta, que pot arribar a semblar gratuït optar per aquest acabat si no som autèntics puristes.