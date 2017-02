El Tribunal d'Apel·lacions rebutja restablir el veto migratori de Trump

La Cort d'Apel·lacions del Novè Circuit dels Estats Units ha decidit que no restablirà l'ordre migratòria aprovada pel president del país nord-americà, Donald Trump. El decret, aprovat el passat 27 de Gener, va ser bloquejat la setmana passada pel jutge James Robart, de Seattle.

La decisió, que s'ha anunciat en un document de 29 pàgines, s'ha pres de manera unànime. Els tres jutges, Michelle Friedland --nomenada per l'anterior president dels Estats Units, Barack Obama--, William Canby --designat per Jimmy Carter--, i Richard Clifton --triat per l'expresident George W. Bush--, han rebutjat els arguments presentats pel Govern.

Després de conèixer-se la resolució del tribunal, qui va ser la seva rival en la cursa presidencial el passat 8 de novembre, la demòcrata Hillary Clinton, ha escrit un breu comentari a Twitter, únicament amb el resultat de la votació: "3-0", ha escrit l'exsecretària d'Estat, després d'haver mantingut un perfil molt baix des de la seva derrota en els comicis.