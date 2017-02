El Parlament demana tancar la Model garantint que no es perdran llocs de treball

El ple del Parlament ha aprovat, amb el vot a favor de tots els grups menys el PPC que s'hi ha abstingut, r eclamar el tancament de la presó Model de Barcelona "durant l’any 2017 i posar la finca a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per satisfer les necessitats dels veïns de l’esquerra de l’Eixample". A més, també s'ha aprovat –amb el PPC i la CUP abstenint-se– "garantir que el tancament no comportarà cap pèrdua de llocs de treball , ja sigui personal funcionari, interí o laboral, de la Model o de cap altre Centre Penitenciari de Catalunya on es destinin els treballadors, ni tampoc suposarà la pèrdua de complement específic vinculat a la categoria del centre".

La moció demana també "iniciar de manera immediata els tràmits per construir un Centre Obert a la Zona Franca que, un cop acabat, permeti tancar el Centre Obert de Trinitat Vella", així com l'aprovació urgent "d'un pla d’inversió pluriennal que en garanteixi la construcció". Un cop tancat el Centre Obert de Trinitat Vella, i d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona, la moció exigeix també "posar l’espai a disposició de consistori per tal que sigui destinat a la construcció d’habitatge social".

De la mateixa manera, la moció reclama iniciar "els tràmits necessaris per construir un Centre Penitenciari a la Zona Franca, definint-ne els usos durant aquest any 2017, tenint en compte la necessitat d’un nou centre per a dones i preventius". Per tots els canvis que aquestes novetats poden comportar, el parlament també ha aprovat reclamar al Govern que "presenti en el termini d’un mes un informe que detalli com es reestructura el sistema penitenciari de Catalunya amb el tancament de la Model", i "establir amb caràcter immediat una taula de negociació amb les organitzacions sindicals representatives dels treballadors per garantir que el procés de reestructuració de centres i plantilles es porta a terme d'acord amb els drets laborals i professionals del conjunt dels empleats públics".