L'ANC demana que la gent faci donacions per minimitzar l'embargament

L'ANC ha demanat que la gent faci donacions a l’entitat independentista per minimitzar l'embargament de 246.000 euros. A més, l’organització ha fet una crida per tenir més socis després que l'Estat hagi suspès aquesta quantia de diners per la multa en relació a la gigaenquesta. En un comunicat enviat aquest dijous a la tarda, l’ANC ha explicat que la “millor manera d’ajudar per minimitzar l’embargament i reforçar l’entitat és fent-vos socis”. “Tots els recursos recaptats aniran directament a fer més gran la campanya per guanyar el SÍ a la independència”, afegeix el text.