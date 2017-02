ERC vol que la Comissió Europea garanteixi que l'Estat espanyol acull refugiats

Els eurodiputats d'Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé , han enviat una pregunta parlamentària a la Comissió Europea demanant-li si establirà algun mecanisme per garantir que l'Estat espanyol compleix amb les xifres acordades pel que fa a acollida de refugiats. El document recorda que de moment Espanya "només ha rebut 1.034 persones" , una xifra que està "molt per sota de la mitjana de la UE" i que representa "només un 6% del total de persones a què es va comprometre".

"A principis del 2017, el conjunt de la UE només havia reubicat 10.888 refugiats procedents de Grècia i Itàlia i 13.887 reassentats procedents de tercers països fora de la Unió Europea", denuncien Terricabras i Solé. Les xifres, lamenten, "suposen el 13% del total promès pels estats".

Actitud "insensible" i "poc coherent"

Solé ha lamentat que Espanya, "com a terra d'exili fa només 70 anys" no contribueixi com s'espera a la crisi migratòria. "L'actitud del govern espanyol no és coherent ni amb els principis fundacionals de la UE ni amb la seva pròpia historia", assegura l'eurodiputat d'ERC, que creu que l'Estat "hauria de sentir-se interpel·lat a ajudar els que fugen avui de les guerres".

Per la seva banda, Terricabras ha destacat, que 'la insensibilitat de l'Estat amb els refugiats és la mateixa que mostra des de fa anys amb els immigrants subsaharians a la frontera sud de la UE" i ha recordat "els gravíssims fets de Tarajal", en què 15 persones van morir ofegades a la platja de Ceuta, l'any 2014, quan intentaven creuar la frontera entre Espanya i el Marroc. Quan encara eren al mar, els efectius de la Guàrdia Civil van disparar bales de goma i pots de fum.

Segons Terricabras, acollir les persones refugiades "com marquen els tractats internacionals és un deure que tenen tots els estats però que malauradament pocs, també dins la UE, compleixen com cal".