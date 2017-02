Rufián qüestiona el retard del PSOE en demanar l'exhumació de Franco

A més, el diputat republicà s'ha preguntat per què els socialistes no van complir les recomanacions del Grup d'Experts del Valle de los Caídos que va crear l'aleshores president del govern espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero . "Per què no ho van dur a terme aleshores, quan governaven?", ha reiterat Rufián, consultat per aquest diari.

El PSOE ha registrat aquest dijous al Congrés una proposició no de llei per exigir el compliment efectiu de la Llei de Memòria Històrica i reclamar, entre d'altres coses, que s'exhumin les restes del dictador del Valle de los Caídos . Segons els socialistes, l'actual composició de la cambra permet articular una majoria que forci el govern espanyol a fer aquesta passa.

| Viquipèdia

La proposta d'ERC

Esquerra Republicana ja va demanar el 15 de novembre de 2016 que es retiressin les restes de Franco del Valle de los Caídos. Aquesta era, de fet, una de les conclusions que va proposar la Comissió d'Experts l'any 2011 per a resignificar el mausoleu. Així, ERC ja va registrar una proposició no de llei per demanar que es compleixin aquestes recomanacions sobre el futur del Valle de los Caídos, que també incloïa l’exhumació de les restes de José Antonio Primo de Rivera.

El propi Rufián va subratllar, fa tres mesos, que "si fos per ERC aquesta espècie de mausoleu en honor al feixisme anomenat Valle de los Caídos seria enderrocat". "Demanem que es respecti allò que va dictaminar l’informe dels experts en època de Zapatero: que es faci d’aquest mausoleu un monument en honor real a les víctimes, que se’n treguin les restes de qui no va ser víctima, sinó botxí".

"I que com correspon a qualsevol actitud veritablement democràtica i decent, es doni l’oportunitat que qualsevol persona pugui recuperar les restes dels seus familiars", va afegir Rufián al novembre. A més, ERC ja va reclamar -com ara fa el PSOE- que no es destinés cap subvenció al Valle de los Caídos ni a cap organització que hi estigui vinculada, mentre no sigui per col·laborar en el compliment de les recomanacions de la Comissió d’Experts.