La policia entrega un nou llapis de memòria amb dades de la família Pujol

Un agent de la policia espanyola va entregar el passat dilluns, 6 de febrer, a la tarda un nou llapis de memòria al jutge de l’ Audiència Nacional José de la Mata amb dades sobre els Pujol que podrien servir per a la investigació sobre els presumptes casos de corrupció que afecten la família .

Segons han confirmat fonts policials, l’agent va trobar aquest dispositiu mentre ordenava el seu despatx i va decidir lliurar-lo al magistrat. Les mateixes fonts han indicat que el jutge ha remès el ‘pendrive’ a la Unitat d’Investigació Tecnològica de la policia espanyola perquè analitzi el contingut del dispositiu.

Aquesta setmana el jutge va citar a declarar per a la setmana que ve l’excap de la policia Eugenio Pino perquè aclareixi d’on va sortir un altre USB amb informació dels Pujol que hauria servit per a la investigació. Anteriorment, De la Mata ja va posar en quarantena aquest expedient en no quedar clar precisament l’origen del dispositiu.