El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras , compareixerà dimecres a la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament a petició pròpia per donar explicacions per les afirmacions del dimitit senador d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Santiago Vidal, que apuntaven que el Govern ha obtingut dades fiscals dels catalans il·legalment .

Junqueras ja tenia previst comparèixer aquest dia a la comissió per un altre assumpte - i aprofitar per parlar del cas Vidal si els grups preguntaven - però, l'oposició reclamava que abordes específicament la polèmica: la novetat és que, finalment, compareixerà per aquest assumpte en concret i a petició pròpia.

Així, en l'ordre del dia de la comissió s'ha introduït un nou punt perquè el vicepresident s'expliqui sobre aquesta qüestió i els grups de l'oposició puguin formular-li les seves preguntes oportunes, han detallat fonts properes consultades per Europa Press, que seran respostes pel vicepresident, en un torn de rèplica que també tindrà l'oposició.