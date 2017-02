El PSOE planteja al Congrés exhumar Franco del Valle de los Caídos

El PSOE ha registrat aquest dijous al Congrés una proposició no de llei per exigir el compliment efectiu de la Llei de Memòria Històrica i reclamar, entre d'altres coses, que s'exhumin les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos . Segons els socialistes, l'actual composició de la cambra permet articular una majoria que forci el govern espanyol a fer aquesta passa.

Aturar les subvencions a entitats franquistes

Una altra de les propostes del PSOE és excloure tot tipus de subvenció o ajut públic a qualsevol organització o entitat que enalteixi o defensi Franco, la seva dictadura, el nazisme, la xenofòbia o qualsevol expressió discriminatòria per a les víctimes.



Tot i que la Llei de Memòria no ho contemplava, els socialistes aprofiten la seva proposició no de llei per demanar la creació d'una Comissió de la Veritat, com ha recomanat Nacions Unides per a determinar la veritat sobre les violacions dels drets humans durant la Guerra Civil i la dictadura.

A més, el PSOE reclama establir l'11 de novembre, Dia Europeu de les Víctimes del Feixisme, com una jornada de record i homenatge a les víctimes del franquisme.