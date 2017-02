| ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, clouran el pròxim 2 de març al Palau de Congressos de València una jornada en matèria de finançament, infraestructures i sectors econòmics, on escenificaran un front comú dels tres territoris.

En l’acte també hi participaran el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret. Organitzades per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga amb el títol L’hora de les decisions, les jornades reuniran consellers, alcaldes, cambres de comerç, universitats i sindicats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i l’Aragó per posar en comú un “balanç de greuges i reivindicacions conjuntes”.