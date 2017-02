El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha criticat les explicacions del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, per no poder disputar la final de la Copa del Rei al Santiago Bernabéu. Rufián s'ha mostrat escèptic amb un referèndum acordat en una mateixa piulada: "Les obres del maig al Bernabéu són el referèndum legal i acordat de l'esport" , ha escrit el republicà.

En aquest sentit, Rufián ha ironitzat amb un dels motius més recurrents per part del Reial Madrid per evitar que el FC Barcelona jugui la final d'aquesta competició al seu estadi quan el conjunt blanc està eliminat. D'altra banda, ha aprofitat per restar credibilitat a l'aposta pel referèndum pactat.