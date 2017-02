| ACN

El delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, ha retret al president de la Generalitat que hagi "insultat" la democràcia espanyola perquè "està més sana que mai i és un referent europeu de diàleg, moderació i creació d'ocupació". El delegat assegura que el discurs de Puigdemont davant del Parlament "no és digne" del seu càrrec com a cap del Govern i li ha demanat "baixar dels faristols, abandonar les arengues i el rumb de col·lisió" i asseure's a negociar. Millo, que ha preferit no entrar a valorar les sessions del judici del 9-N (tampoc, l'acarament entre Homs i el fiscal) ha instat Carles Puigdemont a anar "a Alemanya i a Itàlia", en referència als casos de Baviera i el Vèneto, per comprovar com "la democràcia no és promoure la desobediència sinó respectar la legalitat".