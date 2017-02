Explosió en una central nuclear del nord de França

Segons l'empresa propietària, EDF, l'explosió la provocat un incendi a la sala de màquines d'un dels dos redactors de la planta de Flamanville. La companyia ha assegurat que el foc s'ha controlat de forma immediata i s'ha desconnectat el reactor. S'han desplaçat fins al lloc dels fets els equips d'emergència, però no s'ha activat el pla particular d'intervenció perquè no hi ha risc nuclear.

El portaveu de l'empresa Olovier Marmion ha destacat que "no es tracta d'un accident nuclear", malgrat ser un "esdeveniment tècnic significatiu".