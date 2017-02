Mas i Ibarretxe debatran sobre el dret a decidir i el procés català a Donostia

L'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exlehendakari Juan José Ibarratxe debatran sobre el dret a decidir i el procés sobiranista català a Donostia . La conferència, organitzada per Gure Esku Dago -el moviment basc més semblant a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)- i l'Agirre Lehendakaria Center, tindrà lloc el dimecres 22 de febrer a les 19 hores al Palau Kursaal de Donostia. Aquesta xerrada arribarà unes setmanes després que Mas hagi declarat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014.

Precisament, aquest cap de setmana un miler de persones es van concentrar a les ciutats de Bilbao, Donosti, Vitòria i Pamplona per mostrar el seu suport a Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, just el dia abans que tots tres declaressin al TSJC. Les mobilitzacions van ser convocades precisament per Gure Esku Dago ("És a les nostres mans), i els manifestants van voler expressar d'aquesta manera el seu rebuig al fet que Mas, Ortega i Rigau siguin jutjats per la consulta del 9-N.

Aquest és el cartell de l'acte que tindrà lloc el proper 22 de febrer a Donostia, amb Mas i Ibarretxe: