Demanda creixent

Baiget ha subratllat que les Oficines Exteriors són un actiu que la Generalitat posa al servei de les empreses catalanes com una "eina clau" en la seva política de competitivitat. La xarxa d’Oficines Exteriors s’articula a través de les demandes de les pròpies empreses i, com que les demandes són creixents (tal i com ha detallat Baiget), el Govern aposta per consolidar i reforçar la xarxa en els indrets on s’identifiquen oportunitats de negoci per les empreses del país.

En total, i a partir de l'acció d'aquest 2017, la Generalitat comptarà amb un total de 42 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions (abans en tenia 36), i es donarà cobertura a 109 mercats (pels 90 actuals).

Pel que fa al pressupost d'ACCIÓ (l'agència del Govern per la competitivitat de les empreses), el 2016 es van destinar 12 milions d'euros a les Oficines Exteriors. Els comptes s'ampliaran a 14 milions d'euros aquest 2017. El total de diners invertits per a les noves oficines és aproximadament d'1,2 milions.