L'Estat embarga 246.000 euros a l'ANC

Han embargat 246.559,13 euros a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per la multa en relació a la gigaenquesta, argumentat l'ús indegut de dades. Així ho ha anunciat en una piulada el president de l'ANC, Jordi Sànchez: "L'estat espanyol acaba d'embargar a l'Assemblea 246.559,13€. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem!", ha dit. En declaracions al programa 'El Món a Rac1', Sánchez ha assegurat que encara no han rebut la notificació de l'embargament: "Hem sabut pels nostres proveïdors que ens embargaven".

A més, el president de l'entitat independentista ha deixat clar que "ens afecta, però no acabaran amb nosaltres ni amb la capacitat de mobilització de l'ANC". D'altra banda, Sánchez ha anunciat que demanaran "la solidaritat de la gent, no només per aquesta sanció, sinó perquè som a la recta final del procés".