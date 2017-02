C’s a Junqueras: “Vostè s’ha venut a CiU per una cadira”

| ACN

Nova sessió tensa al Parlament pel cas Santiago Vidal. Aquesta vegada, fruit d’una intervenció de Ciutadans, que demana una comissió d’investigació per aclarir què hi ha darrere de les declaracions del ja exsenador d’ERC. El diputat de Páramo ha preguntat al vicepresident Junqueras que reconegui si hi ha o no “delicte” en l’obtenció de dades fiscals per part del Govern, tal i com assegurava Vidal.

Junqueras ha tornat a defensar el jutge Vidal, “inhabilitat injustament”, i ha reiterat que el Govern es mou dins del marc legal vigent, de manera que “Vidal va explicar coses que no es corresponen en absolut amb la realitat”. I ha afegit que “jo faig la meva feina i la faig bé, i si vostè sap que algú ha comès un delicte, jo encantat d’ajudar-lo. Perquè abans que independentista sóc demòcrata, i abans que demòcrata sóc bona persona. Per tant, si hi ha delicte, jo hi seré, però si no hi és, no se l’inventin”. Mentre Junqueras intervenia, els diputats de C’s feien gestos, que han molestat molt el vicepresident.

Després la intervenció ha pujat de to, quan el diputat de C’s ha dit que Junqueras s’havia entregat a la corrupció de CiU. Davant la queixa de Junqueras, que li ha replicat que “vostès han investit Mariano Rajoy tot i que cada dia surten a la premsa casos de corrupció que afecten el PP”. Resposta de C’s: “Vostè governa amb CiU, s’ha venut per una cadira, i li recordo que nosaltres no ens hem venut per una cadira, no s’equivoqui senyor Junqueras, vostè sí. I si vostè és demòcrata abans que independentista, acostumi’s a les preguntes que fa l’oposició”, ha sentenciat de Páramo.