L'unionisme demana empara per aturar les partides destinades al referèndum

C's ha entrat al registre la petició a la Mesa perquè el Consell de Garanties Estatutàries analitzi diversos apartats de la llei d'acompanyament, i demà presentarà el mateix escrit per a la llei de pressupostos. En declaracions a la premsa, el diputat Carlos Carrizosa ha explicat que volen denunciar que "els catalans estan sent obligats a pagar amb diner públic un nou 9N i per construir estructures d'Estat". En aquest sentit, Carrizosa ha avisat el Govern que seria "un frau" no atendre el dictamen del Consell, però el seu partit esperarà a tenir el dictamen per decidir si recorre o no al Tribunal Constitucional les partides que considera ocultes i destinades al referèndum.

Nou episodi en el llarg camí de la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. Tal i com havia anunciat, Ciutadans ha presentat un escrit a la Mesa del Parlament perquè sol·liciti al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la constitucionalitat i l'ajustament a l'Estatut d'Autonomia de diverses partides contingudes en el projecte de pressupostos de la Generalitats, entre les quals, la destinada a la celebració d'un referèndum a Catalunya, de 5,8 milions, consignada als pressupostos de la conselleria d'Economia i Hisenda. A més, el partit que lidera Inés Arrimadas vol que s'examinin altres partides que puguin ser considerades "ocultes", destinades a la construcció d'estructures d'Estat.

| Gemma Aguilera

El PSC també ha sol·licitat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, en considerar que la disposició addicional 31 dels comptes, que es refereix a la determinació del Govern de tirar endavant un referèndum, i que preveu una partida de 5,8 milions, podria vulnerar l'Estatut d'Autonomia. Inicialment, els socialistes catalans, que han tingut un debat intern al respecte, havien descartat la possibilitat de demanar empara al Consell perquè consideraven que la disposició deixava clar que el referèndum es faria "d'acord amb la legalitat vigent", de manera que no veien incompatibilitats amb les dues lleis majors de Catalunya i l'Estat.

I finalment, també el PP ha decidit demanar empara al Consell de Garanties Estatutàries per la llei de pressupostos. Ciutadans cedirà tres diputats als populars perquè el puguin registrar el recurs perquè en disposar només d'11 diputats i no d'un mínim de 14, no poden fer aquest tràmit sense suport extern. C's, PSC i PP coincideixen en l'argumentari per intentar aturar la tramitació dels pressupostos: el 0,02% -5,8 milions- que l'executiu de Puigdemont té previst destinar al referèndum, i també demanen examinar les possibles partides ocultes per a estructures d'estat.

El Consell de Garanties Estatutàries tindrà un termini màxim d'un mes per emetre el dictamen no vinculant. Això sí, s'esperen vots particulars d'alguns dels 15 membres que integren aquest Consell. És previsible que la Mesa de Parlament convoqui el ple dels pressupostos per als dies 8 i 9 de març. Després de la decisió del Consell Polític i el GAP de la CUP de donar suport als pressupostos de JxSí amb dos vots a favor i 8 abstencions, la llarga agonia dels comptes del 2017 no trobarà cap altre obstacle en el camí.