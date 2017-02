Església Plural també s'ha posicionat en relació a la conferència que Philippe Ariño, el gai que defensa l'abstinència dels homosexuals, ha d'impartir a Barcelona aquest diumenge. En un comunicat, l'entitat assegura que "no troba cap raó" per la qual s'hagi de prohibir la xerrada, tal i com han demanat els col·lectius LGBT. "La legítima defensa dels drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals no es pot sustentar en la prohibició d'un altre dret com és la llibertat d'expressió i la llibertat religiosa", argumenta Església Plural, que afegeix que "recolza i assumeix com a propi" el manifest de l'ACGIL-Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya.

L'entitat també deixa clar, però, que "en el cas que del contingut de la conferència se'n pogués concloure que es promou qualsevol mena de discriminació envers les persones homosexuals, la vulneració dels seus drets o l'apologia d'actituds homòfobes, exigiríem l'aplicació immediata de sancions d'acord amb la Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya". En aquest sentit, demanen a l'arquebisbat de Barcelona que "el respecte a la pluralitat que esgrimeix, sigui aplicat sempre, en totes les ocasions i sense cap mena de discriminació". Alhora, recorden que des de la seva fundació, "sempre ens hem manifestat a favor dels drets de les persones homosexuals i de la llibertat de cadascú de viure la seva afectivitat i sexualitat segons la seva pròpia naturalesa. No hi ha cap orientació afectiva i sexual que sigui preferida pel Déu cristià mentre sigui l'expressió d'un veritable sentiment d'estimació, d'obertura generosa i de projecte de vida comuna. Tampoc hi ha una única manera de viure l'afectivitat i la sexualitat, tan lícita és la persona que opta lliurement per l'abstinència sexual com la que vol viure la seva sexualitat en plenitud".

Alhora, recorda que Església Plural ha denunciat, i denuncia, "l'actitud repressora i homòfoba que molts sectors de l'Església catòlica tenen envers la sexualitat humana, i en concret en referència a la homosexualitat i als drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals, que sovint són discriminades, perseguides, estigmatitzades i menyspreades per la seva condició". Amb tot, asseguren que "mai, prohibir, silenciar o restringir la llibertat d'expressió sigui la millor manera de defensar qualsevol dret o causa, sempre i quan les expressions, les manifestacions o les actuacions que es portin a terme per part dels contraris a aquests, no tinguin com objectiu afavorir la discriminació o l'animadversió o qualsevol mena de violència, menysteniment o la vulneració dels drets fonamentals i la dignitat dels qui pensen o actuen de manera diferent". I, per tant, "si es donés algun d'aquests casos en qualsevol moment de la conferència del Sr. Philippe Ariño, Església Plural exigiria que l'Administració actués d'acord amb la Llei 11/2014 de 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia".