Una alcaldessa diu que "com a voluntària" ella mateixa va obrir un local municipal per al 9N

L'alcaldessa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha explicat en el judici que ella mateixa "com a voluntària" es va encarregar d'obrir un local propietat de l'Ajuntament per acollir la consulta sobre la independència del 9 de novembre de 2014, després de posar-se d'acord amb els regidors però sense que es votés en el ple municipal.

Segons ha explicat aquest dijous com a testimoni en el judici que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'alcaldessa ha relatat que aquest municipi, d'uns 400 habitants, no té institut de secundària i per això va ser aquest local el que van posar a la disposició del 9N: "Ho cedim a qualsevol que ens ho demana".

Palet --testimoni que ha declarat a petició de la defensa de l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega-- ha explicat que ella mateixa va recollir el portàtil que s'utilitzaria per a la consulta que "pocs dies abans" havia deixat en el municipi una empresa de transport.