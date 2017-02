Bono confessa que va deixar de ser ministre pel procés sobiranista

L'exministre de Defensa José Bono ha confessat el motiu pel qual va deixar de ser Ministre en el programa de Bertin Osborne a Telecinco. L'expresident del Congrés dels Diputats ha assegurat que fa 10 anys que guarda "la resposta de per què vaig deixar de Ministre". "El novembre del 2005 li vaig dir a Zapatero que no podia seguir sent ministre si l’Estatut de Catalunya havia de ser l’impuls a un moviment secessionista", ha dit.

En aquest sentit, el també expresident de Castella-La Manxa ha manifestat que no pot acceptar "la secessió de Catalunya ni per activa ni per passiva" perquè "és dolent per a tothom". Segons Bono, el sobiranisme és un "plantejament ranci que volen separar-se per viure millor. Vivim junts des de fa segles i on el més maco és que qui més té ajuda el que menys té, aquesta és la solidaritat".

"Han explicat una 'milonga' a gent de bona fe. Els han dit que Espanya és una madrastra, que Espanya els roba", ha lamentat, i ha aprofitat per atacar la família de l'expresident Jordi Pujol. "Si s’hi fixessin una mica, veurien que qui els ha robat és una família", ha conclòs.