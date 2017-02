La llei pel 'Brexit' supera el tràmit parlamentari a la Cambra dels Comuns

| Reuters

La Cambra dels Comuns ha donat suport al projecte de llei que permet al Govern de Theresa May activar l'article 50 del Tractat de Lisboa per donar inici al procés de ruptura amb la UE, en una votació definitiva que s'ha celebrat aquest dimecres. Els diputats britànics han aprovat por 494 vots a favor i 122 en contra l'esborrany de la llei sobre el 'Brexit' durant la tercera lectura del text, donant així por conclòs el tràmit parlamentari a la cambra baixa. El text passarà ara a la Cambra dels Lords, on també se sotmetrà a un total de tres lectures. En cas que pateixi canvis tornarà als comuns, però si es manté inalterat sortirà convertit en llei, segons informa la 'BBC'.