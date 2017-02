L’Estat garanteix que la seva aportació als Jocs Mediterranis estarà “a l’alçada

| Europa Press

El govern espanyol i l’Ajuntament de Tarragona signaran, abans de l’abril, un protocol que concretarà els compromisos i l’aportació econòmica de l’Estat als Jocs Mediterranis del 2018, un import que el consistori situa vora els 13 MEUR. Després de reunir-se aquest dimecres a l’Ajuntament, el secretari d’Estat per a l’Esport i president del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha afirmat que l’executiu espanyol estarà “a l’alçada”. Lete ha evitat detallar quines seran les xifres, però ha assegurat que es garantirà el finançament dels Jocs, ja sigui mitjançant els pressupostos generals de l’Estat dels anys 2017 i 2018, o bé cercant fórmules alternatives. “Els Jocs Mediterranis se celebraran”, ha asseverat.

Durant la reunió s’ha acordat la incorporació del govern espanyol al Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis i la pròrroga per un any del caràcter excepcional d’interès públic de la cita, que permetrà més bonificacions fiscals als patrocinadors. Ballesteros, que s’ha mostrat molt satisfet dels resultats de la trobada, ha dit que ja veu “la llum al final del túnel” i que la celebració dels Jocs no té marxa enrere. La signatura del protocol amb l’Estat es produirà abans de la visita que el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) farà a l’abril a Tarragona per tal d’avaluar l'estat del projecte després de l’ajornament.