Pau Donés anuncia que torna a tenir càncer

"Portava un any net. Els marcadors tumorals a zero. En els escàners no es veia tumors. El cranc estava tant adormit que inclús vaig arribar a pensar que m'havia curat. Mentrestant seguia preparant la nostra tornada al ring. Un disc, una gira i un llibre. El 2017 anava a ser un any gloriós", escriu Donés a la web del seu grup de música.

I afegeix: "De cop rebo una trucada de l'hospital. En l'últim control els marcadors han pujar. Em faig un TAC (escàner) i amagat en el Peritoneu troben un petit tumor. Oh, Oh! Males notícies. M'he passat un parell de dies pensant. El cranc tornava a despertar-se. Quines conseqüències podria tenir això? Com m'afectaria als meus plans?"