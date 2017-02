Roben un aparell amb fonts radioactives a Santa Coloma de Gramanet

Protecció Civil de la Generalitat ha alertat que a les quatre de la tarda d’aquest dimecres s’ha robat un aparell amb fonts radioactives de l’interior d’una furgoneta que es trobava a la carretera Font de l’Alzina de Santa Coloma de Gramenet. El dispositiu serveix per mesura la densitat i la humitat d’un terreny, i no comporta cap perill si es manté estanc perquè les fonts radioactives estan a dins, protegides i encapsulades. Protecció Civil ha alertat, en aquest sentit, de la perillositat del producte per a les persones que puguin manipular-lo sense saber que hi ha els elements radioactius. Com a part del protocol dissenyat per a casos d’aquest tipus, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Radcat.