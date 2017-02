Evo Morales, a Rajoy: "Amèrica Llatina no necessita interlocutors"

| Europa Press

El president de Bolívia, Evo Morales, ha indicat aquest dimecres que "Amèrica Llatina no necessita interlocutors", en resposta a l'oferta de Rajoy a facilitar els contactes entre el Gabinet de Donald Trump i els governs iberoamericans. "Amb tot el respecte que mereix el president Rajoy, Amèrica Llatina no necesita interlocutors", ha escrit Morales en el seu compte oficial de Twitter. "Són temps diferents, són temps de sobirania", ha afegit.

Con todo el respeto que merece el Pdte. Rajoy, América Latina no requiere de interlocutores. Son tiempos distintos, son tiempos de soberanía pic.twitter.com/6Yw8T1K0WB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 8 de febrero de 2017

Rajoy va mantenir dimarts una conversa telefònica amb Trump en la qual li va transmetre que Espanya està en "les millors condicions" per ser un interlocutor d'Estats Units a Europa, a Amèrica Llatina i també al Nord d'Àfrica i Pròxim Orient. Les relacions entre Washington i els seus veïns del sud del continent americà s'han tensat per l'ordre de Trump de construir un mur a la frontera amb Mèxic per frenar la immigració il·legal, el crim organitzat i el terrorisme.