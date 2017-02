"Tot i que el Govern sembla que de moment no hi està massa disposat se segueix negociant" , explica l'equip negociador dels cupaires a la militància. També volen vincular l'impost a les nuclears amb el tancament progressiu d'aquetes centrals . Al document, defensen que també portaran al ple les esmenes en matèria de fiscalitat a la llei d'acompanyament : "Tot i que sigui molt complicat, creiem que s'ha de seguir jugant la partida fins a l'últim moment", afirmen els cupaires en admetre també que el seu 'sí' definitiu als comptes "limita molt la capacitat de negociació" abans de l'aprovació final.

La decisió de C's, PSC i PPC de portar els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries n'endarrereix l'aprovació final al Parlament, i l a CUP vol aprofitar aquest marge per seguir negociant amb JxSí algunes esmenes . En un document sobre l'estat de la negociació, els cupaires confien en llimar diferències amb JxSí en aspectes com la contractació administrativa : la CUP vol que les empreses externes que prestin serveis públics estiguin obligades a pagar un salari mínim de 1.200 euros.

Així els cuparies posen sobre la taula condicions a la contractació administrativa. A banda d'emetre un informe abans de la licitació de cada externalització de la prestació de serveis públics, la CUP manté una esmena a llei de mesures per tal que les empreses que presenten aquests serveis, o qui subcontractin, estiguin obligades a pagar un salari mínim de 1.200 euros mensuals . "Tot i que el Govern sembla que de moment no hi està massa disposat se segueix negociant", argumenta l'equip negociador dels cupaires en un document que es dirigeix a les bases.

Al document 'Situació actual de la negociació pressupostària i esmenes vives de la CUP-CC; resum de la feina feta', els cupaires afirmen que no es preveu que els comptes entrin a aprovació del ple "fins a finals de febrer o principis de març" i que per això "durant aquest marge de temps se segueix negociant amb JxSí per mirar d'arribar a acords en alguns temes".

A més, en l'impost a les nuclears proposen també que al seu articulat inclogui el tancament progressiu de les centrals nuclears. És a dir, volen que no es renovin les llicencies de manera que aquest impost només sigui vigent mentre existeixin externalitats negatives com a conseqüència de generar energia nuclear.

Els cupaires asseguren que també es poleix el redactat en l'impost sobre el CO2 del trànsit roda; així com del Banc de Terra, el qual, afirmen, "no hi ha voluntat de dotar-lo econòmicament". Sobre altres impostos mediambientals, la CUP diu que el Govern ha proposat traslladar a la ponència de Llei de Canvi Climàtic la creació de vuit nous gravàmens que ha posat sobre l'esquerra anticapitalista.

Els cupaires expliquen que "encara és possible poder modificar algun element als pressupostos i a la llei de mesures" perquè els grups han decidit mantenir esmenes perquè es torni a votar al ple. "Tot i que el sí públic de la CUP-CC a l’aprovació de pressupostos limita molt la capacitat de negociació en aquest dies que resten fins al ple", admeten.

També seran votades al ple les esmenes dels cupaires en fiscalitat. L'equip negociador de l'esquerra anticapitalista recorda que JxSí "s'ha tancat totalment" a modificar l'RPF, l'impost de Patrimoni i de Successions i Donacions. I obren la porta que es "puguin arribar a incorporar": "Creiem que s'hauria de mantenir la pressió sobre el Govern durant aquestes properes setmanes per mirar de propiciar un canvi de postura durant les properes setmanes. Tot i que sigui molt complicat, creiem que s'ha de seguir jugant la partida fins a l'últim moment".

D'altra banda, els cupaires han criticat les esmenes sobretot de PSC, CSQP i PPC per introduir el text 'dins de les disponibilitat pressupostàries per al 2017'. "No serveixen pe res, encara que s'aprovin ja que no venen dotades pressupostàriament. Entenem que aquestes esmenes es fan amb la intenció que després aquests partits puguin anar pel territori acusant als partits que aprovin els pressupostos que ells van demanar tal escola, CAP o residència, i que no les van voler aprovar, per així seguir fomentant les seves xarxes clientelars", etziben.