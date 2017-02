El document Propostes per al diàleg i l'acció conjunta de les forces polítiques d'esquerres sobiranistes l'han redactat representants d' ERC i MES (que formen part de JxSí), ICV, EUiA, CUP , Avancem , Socialisme Catalunya i Llibertat ( SCiL ) i Procés Constituent . La llista la completen Podem i BComú com a observadors.

Moviments dins l'esquerra sobiranista perquè els Comuns se sumin al " referèndum o referèndum " . L'Acord d'Esquerres per la República Catalana ( AExRC ) presentarà aquest divendres al matí a la seu de CC.OO. un document que han elaborat els 10 partits sobiranistes d'esquerres de Catalunya. El text s'ha elaborat després de nou sessions de treball i diàleg conjunt, on s'aposta de manera indirecta pel referèndum unilateral.

Fonts de l'AExRC consultades per El Món han explicat que els acords bàsics del document s'enfoquen cap al referèndum. La plataforma que engloba les esquerres sobiranistes ha detallat un marc de punts en comú sobre la sobirania de Catalunya i els seus valors, on s'hi destaca que el referèndum s'ha de poder fer sí o sí .

Apropar els Comuns

Els Comuns han reiterat que el referèndum no pot ser un nou 9-N, perquè ha de tenir validesa, ha de ser vinculant, interpel·lar totes les majories i tenir reconeixement internacional. En això també hi estan d'acord els 10 signants del manifest que es farà públic divendres, ja que tots els partits de l'esquerra sobiranista rebutgen fer un 9-N bis.

"La votació s'ha de fer, encara que sigui unilateralment, i se n'ha d'aplicar el resultat", ha comentat a El Món un dels dirigents que ha format part dels debats previs a la redacció final del text. Altres fonts coneixedores d'aquestes nou sessions han apuntat que el sector més independentista de l'AExRC vol aprofitar l'ocasió per "seduir" els Comuns i "apropar-los" cap a la via unilateral.

| Jordi Borràs

Campanya per la participació

I, un cop convocat, l'AExRC es prepara per fer campanya per la participació. Tot i ser una plataforma sobiranista i independentista, l'Acord treballarà perquè la gent vagi a votar, sense demanar el sentit per cap opció concreta.

"Perquè guanyi el Sí hem de tenir vots del No", justifiquen des de la plataforma. "El No ha de ser minoritari, perquè volem que guanyar el referèndum, però el No hi ha de ser. Amb un Sí unilateral no podrem tirar endavant el resultat", han conclòs les fonts consultades.

Suport al manifest del PNR

D'altra banda, l'Acord d'Esquerres donarà suport al manifest del PNR que coordina Joan Ingasi Elena. Des de l'AExRC han argumentat en declaracions a El Món que "estarem al costat de tot el que signifiqui anar cap al referèndum".

L'AExRC està integrat, des de la seva creació, per dirigents independentistes d'ICV, EUiA, CCOO, UGT i Unió de Pagesos. Val a dir que AExRC no és el corrent sobiranista d'ICV de Compromís per la Independència, ja que es tracta d'associacions diferents.