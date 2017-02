Moody's, una agència de qualificació de risc que realitza la investigació financera internacional i realitza l'anàlisi de les entitats comercials i governamentals, ha estat estudiant, des de fa temps, les tensions polítiques entre l'Estat i Catalunya . Amb aquest estudi, Moody's considera que el Govern central no li interessaria que Catalunya fes 'default', ja que un impagament català es podria interpretar als mercats financers com un 'default' d'Espanya .

"Fins ara no hem viscut un moment d'alta tensió i, en un moment així, no sabem què pot passar", va indicar en una entrevista concedida a Europa Press l'analista de Moody's responsable de les comunitats autònomes espanyoles, Marisol Blázquez , apuntant que al Govern central "no li interessa que Catalunya tingui un 'default', perquè un impagament de Catalunya es podria interpretar als mercats financers com un 'default' d'Espanya" .

L'experta va afegir que les tensions polítiques es veuen reflectides en el ràting de Catalunya, actualment 'Ba3' amb perspectiva 'negativa', el més baix entre les deu regions avaluades per Moody's a Espanya. "Aquest ràting té una elevació de 4 graons pel suport de l'Estat. Si aquest suport no fos aquí, el ràting no seria 'Ba3', sinó 'Caa1'", va puntualitzar Blázquez.

En aquest sentit, va recordar que la perspectiva negativa que acompanya el ràting de Catalunya reflecteix també aquestes tensions, encara que Blázquez va subratllar que a Moody's el que li interessa és veure "si la situació política està afectant la situació fiscal".

D'altra banda, a nivell general l'experta va destacar l'efecte positiu de la millora de les previsions de creixement econòmic per a les comunitats autònomes, que permetrà a les regions augmentar els seus nivells de recaptació.

No obstant això, l'analista de Moody's va assenyalar la importància de dur a terme una reforma del sistema de finançament autonòmic que vagi més enllà d'actualitzar nivells de despesa, encara que va reconèixer que és molt d'hora per opinar sobre això, ja que en anteriors ocasions no s'han aprovat canvis fins als últims dies de desembre. "No espero que sigui abans, però és clar que és un tema que han d'abordar sí o sí", va concloure.