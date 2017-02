May, com Rajoy: "Una Escòcia independent no estaria a la Unió Europea"

Theresa May no vol saber res d'un hipotètic segon referèndum sobre la independència d'Escòcia malgrat que el Partit Nacionalista Escocès (SNP) segueix insistint a convocar-lo si no s'escolten les demandes dels escocesos a Londres. "El Suprem va ser molt clar amb el fet que el Parlament Escocès no pot vetar la invocació de l'article 50", ha dit May en el debat d'aquest dimecres al Parlament. "Una Escòcia independent no estaria a la UE" , ha reblat amenaçadora. Paraules similars a les que el govern de Rajoy empra sovint quan es refereix a una hipotètica Catalunya independent.

La negativa a no pactar una sortida alternativa de la UE per a Escòcia –que reclama continuar al mercat únic– fa que aquest segon referèndum cada vegada prengui més forma. Segons una enquesta que ha publicat aquest dimecres el Herald Scotland, el 49% dels escocesos votaria a favor de la independència en cas de fer-se el referèndum, 3 punts més que en la darrera enquesta publicada per aquest mitjà al desembre. La mateixa enquesta diu però que un 56% dels escocesos no és partidari de fer aquest segon referèndum abans de la sortida del Regne Unit de la UE.

En cas de no canviar substancialment les coses, Sturgeon podria anunciar en la conferència de l'SNP d'aquest mes de març –prevista pel 17 i 18 de març– que el futur d'Escòcia es torni a decidir a les urnes. Un referèndum que segons The Courier podria ja tenir fins i tot una data més o menys definida, l'agost del 2018. Aquest mateix mitjà apunta també que el govern britànic ja s'estaria preparant per a la convocatòria d'aquest referèndum, malgrat que fa una setmana el secretari de Defensa, Michael Fallon, va dir que Escòcia "es podia oblidar" de fer-lo.