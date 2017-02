Raul Zelik: "Els catalans han d'aprofitar el judici a Forcadell per materialitzar la ruptura"

Molt crític amb l’actitud del govern espanyol en el procés català, Zelik va reunir-se el 6-F a la tarda amb Artur Mas, JxSí, CUP i CSQP -per separat-, convidat per les entitats sobiranistes, al costat dels altres tres observadors internacionals: els líders del National Option del Quebec, Sol Zanetti i Viviane Martinova ; i el periodista i professor francès Jean-Bernard Auby .

Raul Zelik és un dels quatre observadors internacionals que, tal i com va avançar en primícia El Món , van venir a Barcelona en motiu de la mobilització del 6-F davant el TSJC i del judici pel 9-N . El traductor, escriptor, politòleg i sociòleg alemany destaca, en declaracions a aquest diari, que els independentistes catalans han d’aprofitar el probable judici contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , per materialitzar la ruptura amb l’Estat espanyol.

Com a observador internacional del 6-F, què creu que pot passar a partir d’ara?

Aviso que sóc mal profeta [riu]. La mobilització del 6-F i el judici pel 9-N haurien de simbolitzar un punt d’inflexió en el procés català. Ja fa sis o set anys que la societat catalana ho està fent molt bé, i tot de manera molt curosa, sense saltar-se cap llei i amb un gran esperit democràtic. Molts ja dèiem des de fa temps que l’Estat espanyol no estaria disposat a negociar res. I el 6-F l’Estat va tornar a mostrar aquesta arrogància de poder, en jutjar tres persones simplement per una votació democràtica. No sé què pot passar, però la jornada de dilluns passat ha de provocar un canvi.

Veu la societat catalana prou mobilitzada?

Els catalans s’han de mobilitzar per defensar el seu dret a opinar, el seu dret a decidir i a participar. I crec que els judicis que poden venir a partir d’ara, com el de Carme Forcadell [si es confirma] han de servir per tornar a convocar la societat catalana, i perquè materialitzi la ruptura. Torno a dir, no estic segur de què pot passar a partir d’ara, però és evident que només depèn del poble català. Està a les seves mans fer efectiva la ruptura. No hi haurà diàleg, per això cal trencar, per poder redefinir el tauler de joc. Es tracta exactament d’això.

Si es confirma, el judici contra Forcadell significarà el xoc de trens definitiu?Crec que aquest judici seria més important que el del 6-F. Artur Mas està qüestionat també dins del bloc independentista, i és d’un partit que no està del tot ben vist. En canvi, Forcadell és la presidenta del Parlament, té una reputació més bona, va ser presidenta de l’ANC, i se la jutjaria tan sols per permetre la participació dels diputats de la cambra en un debat parlamentari. Si això es jutja, la situació serà encara més cridanera, i provocaria una resposta més gran i àmplia de la societat. El crit i la demanda de la solidaritat dels catalans ha de ser encara més fort que el del 6-F.