Els ajuntaments, "estructura d'estat" per al referèndum

| ACN

L’avís del president del govern espanyol de posar en marxa els mecanismes coercitius que siguin necessaris per impedir la celebració d’un referèndum a Catalunya, entre els quals, precintar els col·legis electorals i intervenir la conselleria d’Ensenyament perquè no pugui cedir els centres escolars de la seva titularitat, ha esperonat els alcaldes de l’AMI a oferir solucions a l’amenaça del precinte. Després del judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014, el món local veu "cada vegada més minvades les possiblitats de fer un referèndum acordat, i cada vegada més possibilitats que l'Estat posi en marxa una operació de la por i l'amenaça dirigida directament als ciutadans", explica a El Món la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras.

És davant d’aquesta “estratègia de la por” que l’Associació de Municipis per la Independència, que aplega 800 dels 947 municipis catalans, considera que el paper dels ajuntaments en els propers mesos serà estratègic en dos àmbits. El primer, per defensar el sí a la independència: “Com a administració més propera i com a xarxa territorial, en els propers mesos farem una feina important en la campanya pel sí, que començarem l’1 d’abril, tan bon punt haguem consolidat el registre de càrrecs electes de Catalunya. Afrontarem una feina de pedagogia i d’explicació per arribar fins a l´últim ciutadà del país per fer-li arribar les raons per les quals Catalunya té dret a decidir”, explica Lloveras. La presidenta de l'AMI remarca que ja es compta amb més de 3.000 càrrecs electes de tot el país –n’hi ha 9.300- que s’han apuntat al registre voluntari, que es comprometen a "estar organitzats per garantir el referèndum passi el que passi".