La Fiscalia recorre contra l'arxiu de la causa del 12-O a Badalona i insisteix que hi va haver desobediència

La Fiscalia ha presentat un recurs d'apel·lació, davant l'Audiència de Barcelona, perquè revoqui la resolució del jutge que va decidir arxivar la causa del 12-O contra sis regidors de Badalona. La Fiscalia insisteix que sí hi va haver desobediència en l'actuació dels regidors durant la jornada del 12 d'octubre ja que, lluny de fer una "performance" –com ho va qualificar el jutge en el seu escrit de sobreseïment– "van fer tot el que estava a les seves mans" per desobeir l'ordre judicial que els prohibia obrir l'Ajuntament de manera "expressa, clara i terminant". A més, segons la Fiscalia, el jutge de Badalona que va decidir arxivar la causa "omet fets transcendentals" i considera "poc encertat" que es recorri al clima polític com a punt de partida per analitzar els fets.