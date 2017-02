El PSC insta el Govern a demostrar com pretén impulsar una transició "amb garanties"

El portaveu parlamentari adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha demanat al Govern que li faci arribar els informes en base els quals l'executiu català afirma que la transició a un eventual Estat es farà "amb garanties, de la llei a la llei i amb respecte als drets de tothom". Pedret, que s'ha qüestionat si ha de fer un "acte de fe", s'ha mostrat "preocupat" perquè el calendari independentista fixi el setembre com a data per al referèndum "i res no està estudiat". Durant el debat parlamentari, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha reiterat que la transició, "si es produeix", es farà de manera "ordenada, amb viabilitat econòmica, seguretat jurídica i amb sostenibilitat" dels serveis públics. Per tant, amb "plenes garanties jurídiques i democràtiques", amb validació abans a les urnes dels ciutadans. Per Munté, la manera més "acceptable" és un referèndum "si és possible, acordat".