El diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats Francesc Homs s'ha queixat, a través d'una piulada al seu Twitter, que s'ha assebentat per la premsa que el Tribunal Suprem el jutjarà per la consulta del 9 de novembre de 2014 a partir del 27 de febrer. "Com sempre a través de la premsa he conegut que el dia 27 de febrer em jutgen per posar les urnes. Doncs que ho tinguin clar: # hotornariafer", ha dit. A més, hi ha afegit un vídeo de quan ell era portaveu del Govern, en concret del 4 de novembre, en què informa que després de rebre una providència del Tribunal Constitucional sobre la consulta, la posició de l'Executiu que encapçalava Artur Mas era clara: "Tot està a punt pel 9 de novembre i el Govern manté el procés participatiu, que és una forma de garantir la llibertat d'expressió".

