El Parlament culmina la configuració del dret civil català

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el llibre sisè del Codi Civil i ha culminat així la configuració del dret civil català. En concret, s’ha aprovat el Projecte de llei del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya i la modificació dels llibres primer, segon, tercer quart i cinquè, que s’ha votat per parts i que ha rebut el suport majoritari de la cambra. El text regula els contractes de compravenda i de permuta i estableix per exemple la capacitat del comprador d’un immoble de recupera les arres si es fa enrere en l'adquisició per no obtenir el finançament necessari per part d’una entitat bancària. D’altra banda, la introducció d’una esmena al llibre segon farà que a partir de l’1 de març els jutges s’hagin de pronunciar de manera expressa sobre el dret a vot de totes les persones amb discapacitat intel·lectual que passen per un procés d’incapacitació judicial. Així es dóna solució a la situació actual en que en la majoria de casos la declaració d’incapacitació suposa que la persona queda amb els drets civils anul·lats i per recuperar el sufragi han d’iniciar un procés judicial i assumir-ne tants els tràmits com el cost.

| ACN

Des de l’oposició han criticat que tot i que el text va rebre l’aval del Consell de Garanties Estatutàries, aquest llibre pot entrar en conflicte amb la legalitat espanyola. Des de C’s, José María Espejo Saavedra ha criticat que l’objectiu era únicament “fer un codi civil diferent de l’espanyol” i ha alertat que hi haurà un “problema competencial important”. Ha afegit que el dictamen del Codi Civil Català “no avala per complet” el llibre sisè i lamenta que malgrat això acabi donant el vistiplau.





La diputada del PSC Rosa María Ibarra ha criticat la “precipitació” en l’elaboració d’aquest projecte i han considerat que es tracta d’un llibre “incomplert”. Per la seva part, el diputat de CSQP Joan Coscubiela ha lamentat que el resultat final “pot portar a problemes competencials” i ha augurat que segurament el text “acabarà al TC”. Coscubiela ha criticat també la “mala pràctica” d’aprofitar aquest projecte per introduir canvis en la resta de llibres. També sobre el conflicte competencial, la diputada del PPC Esperanza García ha assegurat que precisament el que busca el Govern i JxSí és aquest conflicte per continuar amb la “campanya” iniciada el 6-F “amb el fil musical del victimisme constant”. Ha alertat que el dret civil català que s’ha configurat no només entra en conflicte amb l’espanyol sinó també amb la voluntat d’Europa d’harmonització de drets com el contractual.





Per últim, el diputat de la CUP Benet Salellas ha constatat que les coses s’han fet bé en quant a l’impuls del projecte de llei però ha lamentat “que es podrien haver fet millor”. Salellas ha rebatut als diputats que parlaven d’inseguretat jurídica que aquesta no ve pel llibre sisè sinó del sistema d’elecció dels jutges ja que ha assegurat que “els tribunals espanyols no apliquen el dret civil català” i “no compleixen la llei”. El diputat també ha mostrat l’oposició del seu grup al fet que el text suposa “privatitzar” part del sistema de justícia donant més poder als notaris i s’ha preguntat si el Govern “treballa pels interessos col·lectius o per cedir davant dels interessos d’un ‘lobbie’”.