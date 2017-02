Ismael Clark: "Em sembla una merda que a Catalunya triomfin grups com Txarango"

Santboià, músic i professor d’anglès en una acadèmia. El seu nom real és Ismael Inarejos, però li ha 'robat' el cognom a la seva dona perquè a Anglaterra el puguin pronunciar sense problemes. Abans d’anar a viure al Regne Unit i fer carrera en solitari era el cantant i principal compositor de MEL. L’Ismael Clark acaba de treure disc, i en aquesta entrevista a El Món explica per què es va desfer aquell grup que semblava que tindria èxit, rumia si es pot fer música en català fora de Catalunya i lamenta que a casa nostra triomfin grups com Txarango.

Ha adoptat el cognom de la seva dona per donar-se millor a conèixer al Regne Unit, però canta en català. Com és això?

Tothom em diu que no entén per què quan estava a Catalunya cantava en anglès, i ara que estic aquí, canto en català. Vaig canviar-me el nom i vaig començar a fer música en solitari fa tres anys, quan vaig arribar a Portsmouth, la ciutat on visc. Ho vaig fer perquè Inarejos costa de pronunciar. De fet, als anglesos ja els és difícil dir Ismael! I sempre havia volgut fer un disc en català, encara que estigués fora de casa. Sabia que no tindria cap discogràfica, però em venia de gust.

I on pensa difondre el disc? Se centrarà a Catalunya, o vol provar-ho a terres britàniques?

Aquí de moment faré un concert de presentació. No tinc intenció de buscar cap segell, perquè no crec que estiguin gaire oberts a publicar un disc en català. Provar-ho seria pioner, però ho veig difícil.

Pot dir que ja ha guanyat algun premi.

Quan vaig arribar aquí les coses em van començar a anar molt bé. Vaig tenir la sort de guanyar l’edició 2013 del concurs per a compositors All about the song, i això va fer que actués com a artista convidat al programa Introducing de la BBC. Em vaig emocionar, però després em vaig adonar que tot no és tan fàcil. Llavors vaig decidir gravar un disc a Londres, per acabar muntant una banda amb músics d’aquí.

Segur que no pot fer-se un lloc encara que no canti en anglès?

Aquí no hi ha costum d’escoltar música que no sigui en anglès. Tinc curiositat per veure com aguantarà la gent tot un concert en català, per exemple. Potser desconnecten… A Catalunya estem molt acostumats a escoltar música en anglès, encara que no en tinguem ni idea. El meu pare escolta David Bowie i no l’entén. Aquí tenen el monopoli de la llengua.