Errejón ha demanat que la militància de Podemos voti el seu equip , sota el lema Recuperar la il·lusió, per al nou Consell Ciutadà del partit. "El rumb de Podemos ha de ser plural, divers, útil, guanyador i feminista", ha argumentat.

Si aquest dimarts era el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero , el qui enviava missatges en privat per Twitter, aquest dimecres ho ha fet el secretari polític del partit, Íñigo Errejón . El número dos podemita ha aclarit la seva aposta de cara a l'Assemblea de Vistalegre II, que se celebrarà aquest cap de setmana.

D'altra banda, Errejón ha confirmat que no es presentarà a la secretaria general per a liderar el partit. De fet, el propi actual secretari polític ha demanat el vot per Pablo Iglesias, número u de Podemos i únic candidat a encapçalar la formació.

"Crec que és el millor líder que pot tenir la nostra organització", ha justificat Errejón. Així, el secretari polític aposta perquè el seu equip imposi l'estratègia i la tàctica a seguir, encara que Iglesias continuï al capdavant el partit.