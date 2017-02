Tot i això, no ha dubtat tampoc a lloar la reacció de Vidal i la seva ràpida dimissió del Senat, i l'ha comparat amb la d'altres polítics espanyols que no pleguen del seu càrrec malgrat destapar-se sospites o fer declaracions escandaloses. "Santi Vidal ha assumit la seva responsabilitat en un temps rècord. Tant de bo tots els càrrecs públics que s'excedeixen tinguessin la coherència de dimitir en 24 hores" , ha dit.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha pronunciat aquest dimecres per primer cop sobre les declaracions que l'exsenador d'ERC Santi Vidal va fer relatives a les suposades accions irregulars que cometia la Generalitat en pro del procés i del referèndum. Durant la sessió de control, Puigdemont ha volgut ser contundent i desmentir l'exjutge Vidal. "El Govern no ha obtingut ni obtindrà mentre jo sigui president cap dada de manera il·legal o il·lícita" , ha sentenciat.

Un dels líders que ha preguntat a Puigdemont pel cas Vidal és el coordinador del PPC. Albiol ha tornat a instar el Govern a "denunciar" l'exsenador "si no s'ha comés cap delicte". "Denunciïn per la tranquil·litat dels catalans. Si no ho fa, algun motiu tindrà", ha insistit. Amb tot, el popular ha considerat qe les declaracions de Vidal "han posat en evidencia la veritable cara del procés: que tracta el catalans com menors d'edat, que fa llistes de jutges amics que es quedaran i els que hauran de marxar, i que fa llistes de funcionaris que estan disposats a anar a tocar les palmes a la romeria que van organitzar dilluns passat", en referència a la concentració de suport als acusats del judici pel 9-N.