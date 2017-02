Trias: "Els centres que es van adherir pel 9-N ho van fer de manera voluntària"

"Els centres que es van voler adherir es van adherir, però va ser voluntari i no es va fer cap conveni" , ha remarcat Trias. L'exalcalde ha destacat que "tot va funcionar amb una normalitat absoluta" i que "ens va sorprendre l'alta participació d'escoles privades".

L'exalcalde de Barcelona i regidor de CiU a l'Ajuntament, Xavier Trias , ha declarat aquest dimecres al matí com a testimoni pel judici del 9-N. Trias ha subratllat que els consistoris que van cedir espais a la Generalitat per a poder celebrar el procés participatiu ho van fer de manera voluntària.

L'anècdota de la declaració de Trias ha arribat just a l'inici. Preguntat pel jutge sobre si coneix i quina relació té amb els acusats, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, Trias ha respost: "Me'ls estimo molt a tots tres", tal i com es pot veure en aquest vídeo publicat per BTV Notícies.