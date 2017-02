Buch afirma que cap alcalde va rebre requeriments del TC per suspendre el 9-N

L'alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM, Miquel Buch, ha declarat aquest dimecres al matí com a testimoni pel judici del 9-N. Buch ha explicat que cap alcalde no va rebre requeriments del Tribunal Constitucional (TC) per suspendre el 9-N.

"Els ajuntaments quan cedim un espai, però quan és per un sol dia no signem cap tipus e paper", ha afegit Buch, que ha reiterat que mai no van rebre "cap requeriment que els impedís fer res".