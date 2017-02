| ACN

Ja hi ha data pel judici a l'actual diputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs per la consulta del 9 de novembre del 2014. El Tribunal Suprem ha fixat el 27 de febrer com a dia d'inici del judici en què Homs serà jutjat per prevaricació i desobediència. El tribunal accepta totes les proves sol·licitades per la Fiscalia, alguna de les quals també havia demanat l'acusat, com la pericial dels guàrdies civils que van realitzar l'informe tècnic sobre l'anàlisi dels programes informàtics utilitzats en la jornada del 9-N.