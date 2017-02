Errejón avisa que si guanya Iglesias "serà més difícil fer fora Rajoy"

En aquest sentit, ha avisat que si s'imposen aquestes tesis serà més difícil fer fora al PP i a Mariano Rajoy de la Moncloa. Ara bé, Errejón ha matisat que no creu que el problema sigui el mateix Iglesias, per a qui demana el vot com a líder del partit. "Crec que el problema no és Pablo, perquè a el l'he vist interpretar, dirigir i capitanejar la mateixa estratègia que jo defenso, fins i tot interpretar-la millor que jo mateix".