| Jordi Borràs

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha desaprovat en seu parlamentària l'exsenador d'ERC Santi Vidal, que va assegurar en que el Govern català ha fet llistes de jutges en funció de si són o no independentistes. "Vostès em parlen d'una persona que va estar vinculada quatre mesos a la conselleria de Justícia quan jo no era conseller i que, en aquest temps no va fer tantes coses com se li atribueix", ha replicat Mundó en resposta a les interpel·lacions al ple del Parlament de la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra i del diputat de Cs Carlos Carrizosa. Si Junqueras ha explicat que el Govern ha demanat una auditoria per demostrar que totes les dades amb què ha de treballar la nova hisenda catalana són legals, el conseller de Justícia ha desafiat l'oposició a "presentar qualsevol jutge que hagi estat entrevistat per la seva ideologia" per part d'algun membre del Govern català.

Santi Vidal va assegurar en una de les seves conferències que "dels 801 jutges espanyols a Catalunya sabem perfectament quins comparteixen els nostres somnis i ideals. Sabem perfectament quins es quedaran i quins se n'aniran. Tenim perfectament dissenyada l'estructura judicial de la República. Per a l'endemà ja sabem amb quins jutges podem comptar”. I afegia que el Govern havia fet un treball de camp per saber "exactament amb noms i cognoms quins dels 801 jutges es quedaran, quins marxaran, ho sabem perfectament, i sabem quina serà la persona, en el cas que aquell jutge marxi un divendres a Espanya, quina persona obrirà dilluns el jutjat”. L'exjutge i ja exsenador, a més, assegurava que el conseller de Justícia, Carles Mundó, s'havia encarregat de "tenir preparat per al mes de juny del 2017 el nou sistema judicial".